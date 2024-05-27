150 семей получили ключи от квартир в Кызылорде

— В прошлом году в регионе было построено 300 жилых домов на 4 108 квартир, передано около 2 400 квартир, более 11 тысяч жителей получили жилье. За счет бюджетных средств будет проведено строительство 67 жилых домов на 1 269 квартир на сумму 13,3 млрд тенге. Из них около 950 квартир будут построены в областном центре. С начала года новоселье отметили 462 семьи. Сегодня 150 семей получат новые квартиры. Это реальное выражение государственной поддержки в повышении социального благосостояния, — сказал глава региона.