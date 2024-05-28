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В Волгоградской области нашли свыше 11 гектаров заросших сельхозугодий

Специалисты регуправления Россельхознадзора в ходе выездного обследования участка в поселке Великий Октябрь Среднеахтубинского района зафиксировали нарушение земельного законодательства.

Источник: Волгоградская правда

Как сообщает пресс-служба ведомства, на площади свыше 11 гектаров находилась древесно-кустарниковая и сорная растительность, высота которой составила до 0,8 метра и до 2,5 метра соответственно.

Следы выпаса сельскохозяйственных животных или сенокошения зафиксированы не были. Также стало известно, что собственник сельхозугодий — физическое лицо.

Ему направили предостережение о недопустимости таких нарушений и предложили принять меры для того, чтобы впредь использовать участок по целевому назначению, и провести мероприятия по охране земель.

сельское хозяйство