В Волгоградской области нашли свыше 11 гектаров заросших сельхозугодий

Как сообщает пресс-служба ведомства, на площади свыше 11 гектаров находилась древесно-кустарниковая и сорная растительность, высота которой составила до 0,8 метра и до 2,5 метра соответственно.
Следы выпаса сельскохозяйственных животных или сенокошения зафиксированы не были. Также стало известно, что собственник сельхозугодий — физическое лицо.
Ему направили предостережение о недопустимости таких нарушений и предложили принять меры для того, чтобы впредь использовать участок по целевому назначению, и провести мероприятия по охране земель.