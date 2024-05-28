Нацбанк Беларуси сильно понизил курс доллара и курс евро на 28 мая 2024

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 27 мая, понедельник, выглядели так: 1 доллар США равен 3,1983 рубля, 1 евро — 3,4649 BYN, 100 российских рублей — 3,5495 белорусского рубля. То есть курс доллара и курс евро снизились снова и опять на солидные показатели, а курс российского рубля весомо вырос.