В Беларуси можно прокатиться на самом маленьком поезде. Узнали где

Корреспонденты Смартпресс отправились в Дитву, побывали в единственном в стране Музее узкоколеек (он находится на территории местного торфобрикетного завода), где можно увидеть сигнальные фонари прошлого века, аппараты для регулировки движения, рельсорезные станки…. Ну и, конечно, сами вагоны, тепловозы и другую узкоколейную технику.