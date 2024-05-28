В Беларуси можно прокатиться на самом маленьком поезде. Узнали где

Благодаря проекту 750 mm (750 мм — это расстояние между рельсами у узкоколеек — Прим.ред.) здесь можно прокатиться на советском тепловозе ТУ8 с вагоном — одном из самых маленьких поездов в Беларуси.
Корреспонденты Смартпресс отправились в Дитву, побывали в единственном в стране Музее узкоколеек (он находится на территории местного торфобрикетного завода), где можно увидеть сигнальные фонари прошлого века, аппараты для регулировки движения, рельсорезные станки…. Ну и, конечно, сами вагоны, тепловозы и другую узкоколейную технику.
Посмотрели на то, как добывают торф, на разливы реки Дитва и ее обитателей, прогулялись по дикому болоту.