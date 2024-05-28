Шумную рекламу на «Кванте» в центре Красноярска признали незаконной

Комиссия установила, что «Квант» нарушил закон, когда включил звуковую рекламу. «Согласно законодательству о рекламе (части 3.2 статьи 19 ФЗ), не допускается распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений», — пояснили в УФАС.
По информации антимонопольщиков, «запретную» рекламу на экране торгового комплекса транслировало ООО «Центр Красноярск».
Согласно резолютивной части решения комиссии по возбужденному делу в отношении ТК «Квант», распространяемую ООО рекламу признали ненадлежащей, а его действия — нарушающими требования закона «О рекламе».
«По решению Красноярского УФАС ТЦ “Квант” больше не шумит», — сообщили 27 мая в ведомстве.