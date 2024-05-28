Шумную рекламу на «Кванте» в центре Красноярска признали незаконной

Комиссия установила, что «Квант» нарушил закон, когда включил звуковую рекламу. «Согласно законодательству о рекламе (части 3.2 статьи 19 ФЗ), не допускается распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений», — пояснили в УФАС.