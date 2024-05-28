Депутат Госдумы назвал единственный способ сделать жилье в РФ доступным

Он подчеркнул, что льготная ипотека привела к взрывному росту цен на жилье. «Расширение спроса на жилье, в том числе благодаря ипотеке, требует ограничения злоупотребления застройщиками своим монопольным положением. Лишь сегодня, когда ситуация зашла в многократно описанный и спрогнозированный тупик, часть законодателей начали с изумлением обнаруживать, что дважды два четыре. При этом продолжают игнорировать действительность. Поскольку хоть ипотека, в том числе льготная, и задрала цены на жилье до небес, но все же расширила предложение на рынке недвижимости», — отметил депутат.