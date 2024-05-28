Объезд строящегося моста через Суходол в Приморье стал комфортнее

Как сообщает пресс-служба краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, подрядчик АО «СПЕЦСУ» обеспечил удобный проезд возле объекта строительства. Объездную дорогу заасфальтировали, и теперь по ней можно проехать комфортно и без пыли.