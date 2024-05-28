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Объезд строящегося моста через Суходол в Приморье стал комфортнее

Строительство моста через реку Суходол продолжается в Приморье. Для комфортного проезда во время проведения работ подрядчик уложил асфальт на объездной дороге.

Источник: АО СПЕЦСУ

Как сообщает пресс-служба краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, подрядчик АО «СПЕЦСУ» обеспечил удобный проезд возле объекта строительства. Объездную дорогу заасфальтировали, и теперь по ней можно проехать комфортно и без пыли.

«На данный момент непосредственно на самом объекте занимаемся сборкой сопряжения и обвязкой пролетного строения», — рассказали в компании.

Сдать почти 148-метровый мост в эксплуатацию планируется до конца сентября. Он расположен на 55 километре автодороги Артем — Находка — порт Восточный.