Регулярные авиарейсы в Мурманск открываются во вторник

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Белорусская авиакомпания «Белавиа» со вторника, 28 мая, возобновляет прямые рейсы по маршруту Минск — Мурманск, которые будут выполняться раз в неделю, сообщает Sputnik.
Расписание рейсов будет выглядеть следующим образом:
- вылет из Минска — 10:00, прибытие в Мурманск — 12:45.
- вылет из Мурманска — 13:45, прибытие в Минск — 16:25.
Ранее в «Белавиа» информировали, что с конца мая по июль в Мурманске наступает полярный день — в это время в регионе можно застать красно-желтые закаты и рассветы, долгие сумерки и яркое солнце, которое не заходит за горизонт.
Возобновление авиасообщения российского региона и белорусской столицы анонсировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По его словам, самолеты будут курсировать между городами с 28 мая по 17 сентября.
Авиакомпания уже летала по данному маршруту в прошлом году, но потом рейс был отменен.