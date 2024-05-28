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Регулярные авиарейсы в Мурманск открываются во вторник

Рейсы из белорусской столицы в российский регион будут осуществляться с периодичностью раз в неделю.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Белорусская авиакомпания «Белавиа» со вторника, 28 мая, возобновляет прямые рейсы по маршруту Минск — Мурманск, которые будут выполняться раз в неделю, сообщает Sputnik.

Расписание рейсов будет выглядеть следующим образом:

  • вылет из Минска — 10:00, прибытие в Мурманск — 12:45.
  • вылет из Мурманска — 13:45, прибытие в Минск — 16:25.

Ранее в «Белавиа» информировали, что с конца мая по июль в Мурманске наступает полярный день — в это время в регионе можно застать красно-желтые закаты и рассветы, долгие сумерки и яркое солнце, которое не заходит за горизонт.

Возобновление авиасообщения российского региона и белорусской столицы анонсировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По его словам, самолеты будут курсировать между городами с 28 мая по 17 сентября.

Авиакомпания уже летала по данному маршруту в прошлом году, но потом рейс был отменен.