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Рабочих из Минска планируют привлечь к строительству метрополитена в Новосибирске

Специалистов из Минска могут пригласить для проектирования и строительства метрополитена в Новосибирске. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Источник: Новосибирский метрополитен

В разговоре с изданием «Sputnik Беларусь» губернатор пояснил, что правительство Новосибирской области выделило Новосибирску более 1 миллиарда рублей на проектирование метрополитена, продление линий, строительство новых станций и депо.

При этом, по словам главы региона, из-за того, что подземка в Новосибирске не развивалась, местные проектировщики потеряли свои компетенции.

— Для выполнения задач мы вынуждены ориентироваться на возможности специалистов за пределами региона. Серьезно присматриваемся к проектировщикам и метростроителям Минска. Здесь перспектива для совместной работы точно есть, — подчеркнул губернатор Новосибирской области.

Андрей Травников добавил, что уже обсудил этот вопрос с премьер-министром Беларуси.

Ранее «Прецедент» сообщал, что мэрия Новосибирска возьмет в лизинг дорожную спецтехнику на два миллиарда рублей. Редакция также писала о том, что в Новосибирске до 5 июня ограничили проезд по улице Бориса Богаткова.

Егор САФРОНОВ.

строительство