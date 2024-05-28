Рабочих из Минска планируют привлечь к строительству метрополитена в Новосибирске

Ранее «Прецедент» сообщал, что мэрия Новосибирска возьмет в лизинг дорожную спецтехнику на два миллиарда рублей. Редакция также писала о том, что в Новосибирске до 5 июня ограничили проезд по улице Бориса Богаткова.