Рабочих из Минска планируют привлечь к строительству метрополитена в Новосибирске

В разговоре с изданием «Sputnik Беларусь» губернатор пояснил, что правительство Новосибирской области выделило Новосибирску более 1 миллиарда рублей на проектирование метрополитена, продление линий, строительство новых станций и депо.
При этом, по словам главы региона, из-за того, что подземка в Новосибирске не развивалась, местные проектировщики потеряли свои компетенции.
— Для выполнения задач мы вынуждены ориентироваться на возможности специалистов за пределами региона. Серьезно присматриваемся к проектировщикам и метростроителям Минска. Здесь перспектива для совместной работы точно есть, — подчеркнул губернатор Новосибирской области.
Андрей Травников добавил, что уже обсудил этот вопрос с премьер-министром Беларуси.
Ранее «Прецедент» сообщал, что мэрия Новосибирска возьмет в лизинг дорожную спецтехнику на два миллиарда рублей. Редакция также писала о том, что в Новосибирске до 5 июня ограничили проезд по улице Бориса Богаткова.
Егор САФРОНОВ.