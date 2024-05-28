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Крупнейший в РФ фармдистрибьютор взыскал с пермских фармацевтов 1,2 млрд рублей

АО «Центр внедрения “Протек”» подало заявление в Арбитражный суд города Москвы о выдаче исполнительного листа на сумму свыше 1,2 млрд руб. в отношении ООО «Годовалов» и банкротящихся предпринимателей Андрея Годовалова и Николая Шаврина. Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки от 24 мая.

Источник: AP 2023

Истец является крупным дистрибьютором в сфере оптовой торговли фармацевтической продукцией. Компания входит в состав холдинга «Протек». В 2023 году выручка Центра внедрения «Протек» составила 293,5 млрд руб., чистая прибыль — 1,9 млрд руб.

Напомним, 21 ноября 2023 года Андрей Годовалов и его деловой партнер Николай Шаврин обратились в краевой арбитражный суд с заявлениями о признании себя несостоятельными. Господин Годовалов добровольно признавал за собой долг в 4,27 млрд руб. Иски о самобанкротстве Андрея Годовалова и Николая Шаврина были рассмотрены, в марте предприниматели были признаны краевым арбитражем банкротами.

Андрей Годовалов зарегистрировался в качестве ИП в 1998 году. Как индивидуальный предприниматель, специализируется на оптовой торговле фармацевтической продукцией. Помимо этого, господин Годовалов напополам с пермским бизнесменом, господином Шавриным, владеет зарегистрированным в Москве ООО «Годовалов», которое занимается фармацевтической логистикой и сетью аптек «Аптека от склада». ООО «Годовалов» признано банкротом, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность.