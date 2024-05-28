Крупнейший в РФ фармдистрибьютор взыскал с пермских фармацевтов 1,2 млрд рублей

Напомним, 21 ноября 2023 года Андрей Годовалов и его деловой партнер Николай Шаврин обратились в краевой арбитражный суд с заявлениями о признании себя несостоятельными. Господин Годовалов добровольно признавал за собой долг в 4,27 млрд руб. Иски о самобанкротстве Андрея Годовалова и Николая Шаврина были рассмотрены, в марте предприниматели были признаны краевым арбитражем банкротами.