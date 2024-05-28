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Тариф за перекачку нефти внутри Казахстана повысят с 1 июля

Новый тариф утвердили в министерстве национальной экономики Казахстана.

Источник: Пресс-служба АО "КазТрансОйл"

АСТАНА, 28 мая — Sputnik. Тариф АО «КазТрансОйл» (национальный оператор по магистральному нефтепроводу в Казахстане — Sputnik) на перекачку нефти на внутренний рынок Казахстана изменится с первого июля, сообщили в компании.

Изменения, добавили в компании, вводят в соответствии с приказом председателя Комитета по регулированию естественных монополий от 20 июня 2023 года № 85-ОД.

«С 1 июля 2024 года тариф АО “КазТрансОйл” на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Казахстана по системе магистральных трубопроводов на 2021−2025 годы составит 4 851,87 тенге за 1 тонну на 1000 километров (без НДС)».

говорится в сообщении.

Сейчас, напомнили в компании, действует тариф, установленный 1 июля 2023 года. Он составляет 4 849,39 тенге за тонну на 1000 километров (без НДС).

АО «КазТрансОйл» — национальный оператор по магистральному нефтепроводу, входит в группу АО НК «КазМунайГаз» (национальная нефтяная компания Казахстана — Sputnuk). Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км.

нефть