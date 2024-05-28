Тариф за перекачку нефти внутри Казахстана повысят с 1 июля

«С 1 июля 2024 года тариф АО “КазТрансОйл” на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Казахстана по системе магистральных трубопроводов на 2021−2025 годы составит 4 851,87 тенге за 1 тонну на 1000 километров (без НДС)».