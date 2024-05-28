В мэрии Самары не увидели резкого скачка цен на продукты в первом квартале 2024 года

Он сообщил, что такие выводы сделаны по результатам еженедельных мониторингов в сетевых и несетевых магазинах, на ярмарках и мини-рынках Самары.
Более того, по словам чиновника, цены на куриные яйца, кур и пшеничную муку даже понизились. Также в мэрии сообщили, что снизилась стоимость гречки, поваренной соли и пшена.
В то же время выросла стоимость овощей, однако в мэрии объяснили, что это — явление сезонное.
«Обычно снижение стоимости происходит к началу августа, когда собран урожай», — пояснил Игорь Ларионов.