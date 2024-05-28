Хорошо, что на улице светло весь день: Жители трех районов Кишинева во вторник, 28 мая, останутся без электричества — публикуем адреса

Тысячи жителей Кишинева во вторник, 28 мая, останутся без света. Информация от «Premier Energy Distribution».
Ботаника:
- ул. А. Негру-Водэ, 107/117, 117/1, 117B, 164, 172−202, 210, 210A, 9999, Буребиста, 164, 172, Дачия, 80/4, Др. Бэчоюлуй, 171, 180, 180/3, 182/1, 182/2, 184−196, 279, 285−289, 293−295, 295/2, 303, 303/2, 303/3, 303/4, 303/6, 303/7, 303/9, 303/19, 303/26, 303/28, 309−315, 315/2, 315/3, 325−327, 327V, 331, 33/1, 331/2, 666, 9999, Гренобле, 176, 190, 279, 303A, 311, 325, 9999, Нуферилор, 1−19, 19B, 19/2, 2−14, 14/1, 14/10, 14/12, 9999 — с 09:00 до 17:00.
- бул. Дачия, 7, 7/2, 11/2, 11/3, 11/4, Дечебал, 76/3, 76/4, 78, 78/2, Н. Зелинского, 13, 15, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6 — с 08:50 до 17:00.
Чеканы:
- ул. Чокана, 12 — с 09:20 до 12:00.
- ул. Колоница, 999 — с 09:20 до 17:20.
Рышкановка:
- ул. А. Дога, 24/1, 26, 32, К. Мошилор, 20 — с 09:40 до 17:00.
- ул. Кантонулуй, 2−10, 10/1, 24, 35−49, 54−68, 68A, 72, Конструкторилор, 37, М. Витязул, 18−20, 20/3, 29, Петрикань, 2B, 17, 23/1, 26, 32, 38−42, 42B, 42b, 46−58, 70−72, 84−86, 999, пер. Петрикань, 15A, 82, пер. 2 Петрикань, 1, 1A, 1/1, 5, 6−8, Поштей, 58−76, 78/1, 78/3, 92/4, 92/5, пер. Поштей, 1−9, 9A, 10−12, 12A, 16−18, 22, 22A, 22V — с 09:50 до 17:00.