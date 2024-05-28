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Пассажирский поезд Андижан — Пенза может возобновить движение

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обсудил с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым развитие железнодорожного сообщения между Пензенской областью и регионами Узбекистана, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В частности, было анонсировано возможное возобновление движения пассажирского поезда по маршруту Андижан — Пенза.

Отмечалось, что железнодорожное сообщение между этими городами поможет сэкономить пассажирам время и упростить путешествие, будет способствовать развитию экономики и железнодорожной инфраструктуры в регионах, через которые проходит маршрут, укреплению связей между ними.

Кроме того, Олег Мельниченко указал на потенциал для сотрудничества в сфере сельского хозяйства, швейного производства, туризма, образования и других сферах, отметив, что Узбекистан входит в топ-3 стратегических партнеров Пензенской области.