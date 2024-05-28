Среди востребованных профессий Челябинской области оказались водитель троллейбуса, стрелок и врач

Но соискатели при выборе работы чаще всего обращают внимание не только на требуемые профессиональные навыки, но и на заработную плату. На 1 мая среди рабочих профессий самыми высокооплачиваемыми оказались станочник широкого профиля, токарь-карусельщик и сверловщик, которые могут зарабатывать более 90 тысяч рублей.