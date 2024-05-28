Среди востребованных профессий Челябинской области оказались водитель троллейбуса, стрелок и врач

Среди рабочих профессий наиболее актуальными на начало мая оказались:
- водитель троллейбуса (коэффициент востребованности 782);
- стрелок (459);
- овощевод (162);
- специалист по монтажу стальных и железобетонных конструкций (148,5);
- осмотрщик вагонов (116,7);
- слесарь по сборке металлоконструкций (109,3);
- станочник широкого профиля (106);
- обработчик поверхностных пороков металла (94).
А вот среди профессий служащих наиболее востребованными, в основном, остаются работники медицинской и технической сфер. Среди них:
- врач (345);
- инженер-электроник (77,5);
- врач-хирург (66);
- главный специалист (60);
- врач-специалист (51);
- врач-педиатр (50).
Но соискатели при выборе работы чаще всего обращают внимание не только на требуемые профессиональные навыки, но и на заработную плату. На 1 мая среди рабочих профессий самыми высокооплачиваемыми оказались станочник широкого профиля, токарь-карусельщик и сверловщик, которые могут зарабатывать более 90 тысяч рублей.
До 80 тысяч могут получать монтажник СЖБК, наладчик станков и манипуляторов, монтажник радиоэлектронной аппаратуры, монтажник, птицевод, электромонтёр ОПС, обрубщик, подсобный рабочий.
А вот стрелок, слесарь по сборке металлоконструкций, электрослесарь, токарь-расточник, сортировщик, машинист конвейера, монтёр пути, кузнец на молотах и прессах, боец скота, шлифовщик, арматурщик, наладчик технологического оборудования и газорезчик могут рассчитывать на зарплату свыше 70 тысяч рублей.
Среди профессий служащих наиболее высокооплачиваемыми оказались врач, зубной врач, врач-хирург, электрик цеха, которым предлагают от 90 до 100 тысяч рублей в месяц.
Ежемесячно получать до 80 тысяч рублей могут инженер-электроник, врач-специалист, инженер-конструктор, инженер-технолог. А от 70 до 80 тысяч рублей — главный специалист, врач-педиатр, инженер-проектировщик, инженер по подготовке производства, инженер по качеству, шеф-повар.