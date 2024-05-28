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Среди востребованных профессий Челябинской области оказались водитель троллейбуса, стрелок и врач

В Челябинской области по состоянию на 1 мая одними из наиболее востребованных профессий стали водитель троллейбуса, стрелок, врач и инженер-электроник. Такие данные получили во время мониторинга в Контрольно-счётной палате региона. Специалисты также рассказали, какие должности более прибыльные.

Источник: Pchela.News

Среди рабочих профессий наиболее актуальными на начало мая оказались:

  • водитель троллейбуса (коэффициент востребованности 782);
  • стрелок (459);
  • овощевод (162);
  • специалист по монтажу стальных и железобетонных конструкций (148,5);
  • осмотрщик вагонов (116,7);
  • слесарь по сборке металлоконструкций (109,3);
  • станочник широкого профиля (106);
  • обработчик поверхностных пороков металла (94).

А вот среди профессий служащих наиболее востребованными, в основном, остаются работники медицинской и технической сфер. Среди них:

  • врач (345);
  • инженер-электроник (77,5);
  • врач-хирург (66);
  • главный специалист (60);
  • врач-специалист (51);
  • врач-педиатр (50).

Но соискатели при выборе работы чаще всего обращают внимание не только на требуемые профессиональные навыки, но и на заработную плату. На 1 мая среди рабочих профессий самыми высокооплачиваемыми оказались станочник широкого профиля, токарь-карусельщик и сверловщик, которые могут зарабатывать более 90 тысяч рублей.

До 80 тысяч могут получать монтажник СЖБК, наладчик станков и манипуляторов, монтажник радиоэлектронной аппаратуры, монтажник, птицевод, электромонтёр ОПС, обрубщик, подсобный рабочий.

А вот стрелок, слесарь по сборке металлоконструкций, электрослесарь, токарь-расточник, сортировщик, машинист конвейера, монтёр пути, кузнец на молотах и прессах, боец скота, шлифовщик, арматурщик, наладчик технологического оборудования и газорезчик могут рассчитывать на зарплату свыше 70 тысяч рублей.

Среди профессий служащих наиболее высокооплачиваемыми оказались врач, зубной врач, врач-хирург, электрик цеха, которым предлагают от 90 до 100 тысяч рублей в месяц.

Ежемесячно получать до 80 тысяч рублей могут инженер-электроник, врач-специалист, инженер-конструктор, инженер-технолог. А от 70 до 80 тысяч рублей — главный специалист, врач-педиатр, инженер-проектировщик, инженер по подготовке производства, инженер по качеству, шеф-повар.

В антирейтинге востребованности уже долгое время остаются профессии юриста (0,8), бухгалтера (1,5) и экономиста (0,8) с максимальной зарплатой от 65 до 68 тысяч рублей.