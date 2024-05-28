«Свиной» скандал в благородном семействе: что делит клан Сумароковых?

В последнюю неделю со страниц региональных СМИ не сходит скандал, развязавшийся в самой богатой коммунистической семье региона. Клан Сумароковых отчаянно делит Усольский свинокомплекс, причем делит публично, с массой заявлений для общественности. А 27 мая представители свинокомплекса пришли на пресс-конференцию в «Интерфакс», наверное, затем, чтобы разъяснить ситуацию.
История «загремела» 15 мая, когда председатель СХПК «Усольский свинокомплекс» Павел Сумароков, сын основателя кооператива Ильи Сумарокова, заявил о рейдерском захвате предприятия.
Выяснилось, что с 8 мая на предприятии новый председатель, а Павел Ильич больше не имеет к руководящему посту никакого отношения. В тот день решением общего собрания пайщиков (а свинокомплекс — это кооператив, решения в котором принимает собрание его членов) был избран новый руководитель, которым стал бывший главный инженер кооператива Дмитрий Владимирович Сумароков. Внук основателя СХПК Ильи Алексеевича Сумарокова и племянник экс-главы кооператива Павла Сумарокова.
Павел Ильич в один из дней экспрессивно рассказал на камеру о рейдерском захвате, о том, как его незаконно выгнали, лишили и не пускали. Стало известно, что сам депутат и экс-директор тоже пытался выгнать и не пускать официального нового руководителя, который уже был внесен в Единый государственный реестр юридических лиц. В общем, стороны обменялись невежливыми заявлениями и чувствительными угрозами.
А потом приехал патриарх клана Илья Алексеевич Сумароков. Вместе с племянником Дмитрием он встретился с членами кооператива, подтвердил поддержку их решения о смене руководства и пообещал помощь новому председателю. Кстати, прибытие Ильи Алексеевича пришедшие на встречу встречали стоя и аплодисментами. Его любят, ценят и уважают.
В чем же причины смены руководства свинокомплекса? Выяснилось, что с 2020 года из компании уволились около 500 человек, в том числе ушли руководители среднего звена. Те, кто остался, сильно потеряли в доходах. И это — на предприятии, работа на котором передавалась по наследству! Стали скупать паи — точнее, условиями провоцировать пайщиков на их продажу. Причиной увольнений стало снижение темпа роста совокупного дохода на одного работника предприятия и уменьшение социального пакета. Люди высказывали недовольство методами руководства Павла Ильича, а также методами управления кооперативом, приобретением дорогих машин и недвижимости в Москве.
А юрист свинокомплекса Дмитрий Печкин подтвердил покупку дорогих машин и квартиры без согласия пайщиков предыдущим главой кооператива Павлом Сумароковым. И сообщил, что утром в понедельник, 27 мая, кто-то отключил вентиляцию в одном из цехов и на одном из подразделений свинокомплекса. Это привело к гибели более 600 голов свиней. Ущерб составил более 13 миллионов рублей.
Кроме того, представители свинокомплекса говорили о строительстве мясокомбината и распределительного центра в Иркутске мощностью 40−45 тонн в день. Продукция из него будет поставляться в фирменные магазины и другим поставщикам. В общем, пообещали, что предприятие работает стабильно и намерено таким оставаться.