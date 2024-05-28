«Свиной» скандал в благородном семействе: что делит клан Сумароковых?

В последнюю неделю со страниц региональных СМИ не сходит скандал, развязавшийся в самой богатой коммунистической семье региона. Клан Сумароковых отчаянно делит Усольский свинокомплекс, причем делит публично, с массой заявлений для общественности. А 27 мая представители свинокомплекса пришли на пресс-конференцию в «Интерфакс», наверное, затем, чтобы разъяснить ситуацию.

Напомним, Павел Сумароков был избран председателем сельскохозяйственного кооператива в 2019 году на пять лет. Генеральным директором на тот момент оставался его отец и основатель предприятия Илья Сумароков, в 2022-м он отошел от дел. И в октябре было проведено внеочередное собрание членов кооператива, на котором изменили устав, передав полномочия генерального директора председателю. Таким образом, Павел Сумароков стал единоличным руководителем свинокомплекса.

Выяснилось, что с 8 мая на предприятии новый председатель, а Павел Ильич больше не имеет к руководящему посту никакого отношения. В тот день решением общего собрания пайщиков (а свинокомплекс — это кооператив, решения в котором принимает собрание его членов) был избран новый руководитель, которым стал бывший главный инженер кооператива Дмитрий Владимирович Сумароков. Внук основателя СХПК Ильи Алексеевича Сумарокова и племянник экс-главы кооператива Павла Сумарокова.

Павел Ильич в один из дней экспрессивно рассказал на камеру о рейдерском захвате, о том, как его незаконно выгнали, лишили и не пускали. Стало известно, что сам депутат и экс-директор тоже пытался выгнать и не пускать официального нового руководителя, который уже был внесен в Единый государственный реестр юридических лиц. В общем, стороны обменялись невежливыми заявлениями и чувствительными угрозами.

А потом приехал патриарх клана Илья Алексеевич Сумароков. Вместе с племянником Дмитрием он встретился с членами кооператива, подтвердил поддержку их решения о смене руководства и пообещал помощь новому председателю. Кстати, прибытие Ильи Алексеевича пришедшие на встречу встречали стоя и аплодисментами. Его любят, ценят и уважают.

В чем же причины смены руководства свинокомплекса? Выяснилось, что с 2020 года из компании уволились около 500 человек, в том числе ушли руководители среднего звена. Те, кто остался, сильно потеряли в доходах. И это — на предприятии, работа на котором передавалась по наследству! Стали скупать паи — точнее, условиями провоцировать пайщиков на их продажу. Причиной увольнений стало снижение темпа роста совокупного дохода на одного работника предприятия и уменьшение социального пакета. Люди высказывали недовольство методами руководства Павла Ильича, а также методами управления кооперативом, приобретением дорогих машин и недвижимости в Москве.

На пресс-конференции, где выступал сам новый руководитель свинокомплекса, информацию подтвердили. Дмитрий Сумароков рассказал об увольнениях, недостатках доходов, ссорах с Павлом Ильичом, а также о структуре свинокомплекса. В частности, Дмитрий Сумароков сообщил, что люди стали массово писать заявления о выходе из кооператива и продаже пая предыдущему руководителю кооператива. Им давали по 230 тысяч рублей за пай. А перед скупкой паев предыдущее руководство стало готовить почву для реорганизации и дробления кооператива, заявив, что это необходимо для лучшей работы предприятия и модернизации… Потом выяснилось, что паи передаются каким-то ООО и иным юридическим лицам, но это удалось вовремя остановить. Теперь новое руководство свинокомплекса будет приглашать прежних пайщиков обратно, изменив устав.