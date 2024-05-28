Омич отсудил у бизнесмена 270 тысяч за непостроенную баню

Местный житель планировал построить баню и обратился в организацию, которая занимается возведением таких объектов. Он заключил договор с индивидуальным предпринимателем на строительство бани из бруса. Омич внёс предоплату в размере 100 тысяч рублей — их он перевёл на счёт матери предпринимателя. После этого были определены сроки доставки и монтажа.
Однако по истечении срока работы по строительству не начались, а на звонки предприниматель не отвечал. Заказчик решил лично посетить офис компании «Выставка бань», где и застал мужчину. В ходе беседы срок выполнения работ был отсрочен в устном порядке, также омичу пообещали скидку.
Даже после этого строить баню не начали, а бизнесмен также не отвечал на звонки. Клиент решил направить в его адрес претензию об отказе от услуг, но и она осталась без ответа. Суд обязал двоих предпринимателей (мать и сына) вернуть омичу деньги и компенсировать моральный ущерб на общую сумму 275 тысяч рублей.
Судебные приставы также постановили взыскать долги из денег предпринимателей. Им ограничили выезд из страны и запретили регистрационные действия с машиной матери должника. После этого долги перед заказчиком погасили.