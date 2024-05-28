Омич отсудил у бизнесмена 270 тысяч за непостроенную баню

Даже после этого строить баню не начали, а бизнесмен также не отвечал на звонки. Клиент решил направить в его адрес претензию об отказе от услуг, но и она осталась без ответа. Суд обязал двоих предпринимателей (мать и сына) вернуть омичу деньги и компенсировать моральный ущерб на общую сумму 275 тысяч рублей.