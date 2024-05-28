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Сотни жителей Кишинева во вторник, 28 мая, останутся без воды: Узнайте, повезло вам или нет

О плановых работах на вторник, 28 мая, сообщает поставщик услуги.

О плановых работах на вторник, 28 мая, сообщает поставщик услуги.

Так, с 09:00 до 15:00 не будет воды в селе Гидигич по следующим улицам:

  • Мирча чел Бэтрын, Сфатул Цэрий, Пэчий, Нукарилор, Гиочеилор.
  • Кроме того, с 09:00 до 15:00 воды не будет в столице по адресам:
  • ул. Костешть, 31−51, 62−68;
  • ул. Примаверий, 19−35, 18−48;
  • ул. Н. Димо, 13−15, 14−18 (в том числе в домах с дробью);
  • ул. Браништий, 7−15 (в том числе в домах с дробью);
  • пер. Студенцилор, 2−4 (в том числе в домах с дробями).

Кроме того, в связи с работами компании «Premier Energy Distribution» возможны отключения воды 28 и 29 мая, с 09:20 до 17.20, в сёлах Тогатин, Колоница и Келтуитор.

ЖКХ