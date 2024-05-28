В Москве подешевела аренда жилья

Снижение средней арендной ставки в мае отмечается практически во всех форматах жилья. Сильнее всего за месяц в Москве подешевели «трешки» — на 4,5 процента, до 130,4 тысячи рублей в месяц. Цена на «двушки» снизилась на два процента, до 81,1 тысячи рублей, а на «однушки» — на 2,1 процента, до 58,6 тысячи. Аренда студий также незначительно подешевела. Этот формат стал доступнее на 0,7 процента, а средняя цена составила 60 тысяч рублей в месяц.