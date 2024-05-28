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Рубль заметно вырос в обменниках Казахстана

Какой курс доллара, евро и рубля установился в обменных пунктах утром 28 мая в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Курс доллара к тенге 28 мая

По состоянию на 11:10 американский доллар продают в обменниках Астаны за 444,00 тенге, покупают за 439,01 тенге. В обменных пунктах Алматы курс доллара на продажу — 443,31 тенге, на покупку — 442,04 тенге.

Курс евро к тенге 28 мая

Евро в обменных пунктах Астаны продают по 483,02 тенге, покупают по 477,01 тенге. В обменниках Алматы курс на продажу — 483,14 тенге, покупку — 479,68.

Курс рубля к тенге 28 мая

Российский рубль в обменниках Астаны продают по 5,02 тенге, покупают по 4,89 тенге. В Алматы рубль продают по 5, покупают по 4,93 тенге.

Официальные курсы Нацбанка 28 мая

  • 1 доллар — 442,84 тенге.
  • 1 евро — 480,97 тенге.
  • 1 рубль — 5 тенге.

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