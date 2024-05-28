Рубль заметно вырос в обменниках Казахстана

Курс доллара к тенге 28 мая
По состоянию на 11:10 американский доллар продают в обменниках Астаны за 444,00 тенге, покупают за 439,01 тенге. В обменных пунктах Алматы курс доллара на продажу — 443,31 тенге, на покупку — 442,04 тенге.
Курс евро к тенге 28 мая
Евро в обменных пунктах Астаны продают по 483,02 тенге, покупают по 477,01 тенге. В обменниках Алматы курс на продажу — 483,14 тенге, покупку — 479,68.
Курс рубля к тенге 28 мая
Российский рубль в обменниках Астаны продают по 5,02 тенге, покупают по 4,89 тенге. В Алматы рубль продают по 5, покупают по 4,93 тенге.
Официальные курсы Нацбанка 28 мая
- 1 доллар — 442,84 тенге.
- 1 евро — 480,97 тенге.
- 1 рубль — 5 тенге.