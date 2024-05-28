Стоит ли казахстанцам ожидать дефицита бензина

«На Шымкентском НПЗ завершен плановый капитальный ремонт, завод работает в штатном режиме. Таким образом, улучшена ситуация на рынке ГСМ в сравнении с 2023 годом. Имеются планы по увеличению производства нефтепродуктов за счет расширения Актауского битумного завода с 1 до 1,5 млн. тонн, Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн. тонн и Атырауского НПЗ с 5,5 до 6,7 млн. тонн, а также Павлодарского НХЗ с 5,5 до 8 млн. тонн», — указал он.