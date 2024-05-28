Кредиты продолжают дорожать в Казахстане

Следом идут кредиты на срок от 1 до 3 месяцев — 24,8%, а замыкает тройку самых дорогих займы на срок от 1 года до 5 лет — 21,5%. Для срока свыше 5 лет средняя ставка составила 20,1%, а займы со сроком от 3 месяцев до 1 года оказались самыми дешевыми — 19%. Что касается кредитов, выданных в иностранной валюте, то они за месяц заметно подешевели — их среднерыночная ставка снизилась с 5 до 4,8% годовых.