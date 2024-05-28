Укладка трамвайных путей началась на Трифоновской улице в Москве

Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что благодаря восстановлению путей на Трифоновской улице создадут новые маршруты и вернут трамваи «туда, где почти 30 лет назад они были основным видом транспорта». Движение на этом участке планируется запустить в 2025 году, заключил заммэра.