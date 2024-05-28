Стало известно, когда закончится простой на бывшем заводе Nissan в Петербурге

Предприятие не хочет терять ценные кадры, поэтому вынуждено периодически отправлять разные цеха в простой. Ежемесячно в нем находятся около 200−300 человек. Эта ситуация останется стабильной, пока завод не перейдёт к мелкой узловой сборке и не начнёт варить кузова, уточнил Миронов. Ранее сообщалось, что «Автозавод Санкт-Петербург» до конца мая отправил в простой 317 сотрудников предприятия.