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Стало известно, когда закончится простой на бывшем заводе Nissan в Петербурге

Частичный простой в ООО «Автозавод Санкт-Петербург» (бывший завод Nissan) продолжится до старта на предприятии мелкоузловой сборки. Об этом заявил генеральный директор завода Иван Миронов в понедельник, 27 мая. По его словам, сейчас на автозаводе трудятся около 1,2 тыс. человек.

Предприятие не хочет терять ценные кадры, поэтому вынуждено периодически отправлять разные цеха в простой. Ежемесячно в нем находятся около 200−300 человек. Эта ситуация останется стабильной, пока завод не перейдёт к мелкой узловой сборке и не начнёт варить кузова, уточнил Миронов. Ранее сообщалось, что «Автозавод Санкт-Петербург» до конца мая отправил в простой 317 сотрудников предприятия.

Активы петербургского автозавода ранее принадлежали Nissan, чьё предприятие работало с 2009 по 2022 г. После решения японского концерна уйти из РФ завод был за символическую цену передан в пользу подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ» с опционом обратного выкупа. Госпредприятие позже продало 99% завода «АвтоВАЗу» также в рамках символической сделки.

автопром