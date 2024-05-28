Прокуратура Хабаровска оштрафовала работодателя за нарушение трудовых прав

Прокуратура в Хабаровске восстановила трудовые права сотрудников, сообщает пресс-служба Прокуратуры Хабаровского края.
В Хабаровске прокуратура Краснофлотского района провела проверку после жалоб работников ООО «Простор» на нарушения трудовых прав.
Выяснилось, что три сотрудника существенно работали без заключения трудовых договоров и записей в трудовых книжках.
Для восстановления прав граждан прокурор внес представление работодателю.
«На основании постановления гендиректор компании был оштрафован на 10 тысяч рублей за уклонение от заключения трудового договора согласно ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ», — сообщила помощник прокурора Краснофлотского района Анастасия Кужугет.