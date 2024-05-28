В Екатеринбурге официально увеличили штраф безбилетникам до 2,5 тысяч рублей

«Такая техника, если не ошибаюсь, уже установлена в трамваях, и в ближайшее время будет в большинстве подвижных составов. На основе ежедневной статистики будут, скорее всего, выявляться маршруты с наибольшим количеством платежей, и на эти маршруты будут направлены рейды с контролерами и сотрудниками Росгвардии. Такая практика, если не ошибаюсь, была в Твери. Администрация Екатеринбурга, как анонсировал Алексей Валерьевич, намеренна провести переговоры с Росгвардией и создать центр управления пассажирскими перевозками этим летом. Увеличение штрафа будет дополнительным сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей и стимулирует контролирующие органы», — заявил Старков.