БелАЭС уже выработала 30 млрд кВт‧ч электроэнергии

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Белорусская АЭС с начала включения уже выработала 30 миллиардов кВт‧ч электроэнергии, сообщили во вторник в Министерстве энергетики Беларуси.
По данным ведомства, это позволило заместить около восьми миллиардов кубометров природного газа.
«В настоящее время станция работает двумя блоками на полной мощности. Она обеспечивает удовлетворение возрастающего спроса на электроэнергию реальным сектором экономики и населением».
Там также отметили, что за январь-апрель текущего года объем потребления электроэнергии в Беларуси вырос на 9,7% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го, составив 15,3 миллиарда кВт‧ч.
В Минэнерго подчеркнули, что у станции есть также существенный экологический эффект — благодаря ее работе удалось сократить выброс в атмосферу 14 миллионов тонн парниковых газов.
Белорусская АЭС
Строительство атомной электростанции недалеко от города Островец с двумя реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт стало самым крупным экономическим проектом России и Беларуси.
Возводить АЭС начали в 2013 году совместно с госкорпорацией «Росатом». Первый энергоблок был введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, а в ноябре 2023-го правительством был утвержден акт приемки второго энергоблока.
Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял, что желает построить в республике вторую атомную станцию. В частности, посещая 30 апреля этого года регионы, пострадавшие от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, глава государства сказал, что белорусское общество уже «переболело» постчернобыльским синдромом.