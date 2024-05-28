Начисления за май, перерасчет и подготовка к зиме. Красноярцам ответили на актуальные вопросы

Эксперт подробно ответил на вопросы, с которыми к нему обратились красноярцы. Такой формат позволяет горожанам получить информацию из первых рук, а для СГК — это важная обратная связь. Публикуем главное из эфира Константина Бородина.
— Отопительный сезон завершился в середине мая: какие особенности начисления платы за отопление за этот месяц?
— Прежде напомню, начисления производятся двумя способами: по нормативу и по факту потребления. По итогам мая все жители домов, где установлен общедомовой прибор учёта тепла, получат начисления только за те дни расчетного периода, когда тепло в город подавалось, и только за те объемы, что посчитал счетчик. Это начисление по факту потребления. Если же прибора нет, то в качестве объема потребления используется норматив, установленный региональными органами власти. Ежемесячный норматив всегда одинаковый. И если в мае, например, было всего 5 дней отопительного сезона, он не уменьшается. Но и в декабре-январе, когда дом потребляет много тепла, норматив остаётся прежним. В этом его принцип. В любом случае собрание собственников жилья может принять решение о необходимости установки прибора учета тепла на дом. Оплачивают установку счетчика сами жители.
— Если счетчик стоит, а начисления значительно увеличились?
— Одна из причин — управляющая компания не провела вовремя поверку теплосчётчика или прибор вышел из строя и не отремонтирован. Жители должны знать, что ответственность за состояние и эксплуатацию всего внутридомового оборудования несет управляющая компания. Там, где УК качественно и своевременно выполняет свои обязанности, у жителей нет вопросов к расчетам.
— Кто должен извещать жителей о сроках поверки общедомового прибора учета тепла?
— Повторю, это зона ответственности УК. Если по каким-то причинам она не может ввести прибор в эксплуатацию, тогда необходимо оповестить жителей о том, что начисление за тепло будет производиться по нормативу.
— Будут ли перерасчеты за отсутствие в мае и в летние месяцы горячей воды?
— Сразу после окончания отопительного сезона наступает пора гидравлических испытаний теплосетей, сложный период для энергетиков, так как нужно готовить оборудование и сети к следующей зиме, и для жителей, ведь на время работ мы отключаем подачу ресурса. Все отключения обязательно будут учтены при начислении: платить за период, когда в доме не было горячей воды, не придется. Жители квартир с индивидуальными приборами учета горячей воды заплатят за те объемы, которые показал учетный прибор. Если расчет идет по нормативу, то из него также будут вычтены дни гидравлических испытаний. Перерасчет производится автоматически, соответствующую информацию жители увидят в своей квитанции.
— Если зимой батареи были не сильно горячие, можно сделать перерасчет?
— Если речь идет об оказании некачественной услуги, то она определена «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354). Если жильцы считают, что в квартире недостаточно комфортно, им нужно обратиться в УК или к нам, чтобы зафиксировать данный факт. Перерасчет производится после замеров, которые выполняются специалистами, на основании акта.
— Когда лучше решать проблемы с теплом в квартирах — во время отопительного сезона или по его завершению в летний период?
— Я призываю не ждать весны или лета, чтобы заявить об оказании некачественной услуги. Если вы испытываете дискомфорт в квартире, нужно провести энергоаудит, узнать, куда уходит тепло? Проверить двери и окна в квартирах, работу отопительного прибора. С помощью тепловизора можно дополнительно узнать слабые места в доме. Закон обязывает управляющую компанию проводить осмотры многоквартирного дома дважды в год, весной и осенью. Каждый житель может запросить в УК акты осмотра и уточнить, зафиксированы ли их проблемы. Нужно понимать, что вопросы с качеством отопления зачастую решаются с помощью регулировки инженерного оборудования внутри дома, которую производит управляющая компания. Донастройку можно производить как с началом отопительного сезона, так и во время него.
— Как подать заявку на обследование дома тепловизором?
— Данный вид работ не входит в обязательный перечень услуг платы за содержание многоквартирного дома. Но благодаря ему, можно решить проблему и не мерзнуть больше в своей квартире. А затем меньше платить за отопление, так как не будет потерь тепла. Поэтому жителям нужно проявить инициативу и совместно с УК организовать обследование.
—Как попасть на ваш следующий эфир?
— С потребителями я выхожу на прямую связь в своем телеграм-канале. Следите за анонсами и задавайте интересующие вас вопросы по начислениям и учету тепловой энергии, об особенностях процесса теплоснабжения, о взаимодействии с УК.