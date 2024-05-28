Начисления за май, перерасчет и подготовка к зиме. Красноярцам ответили на актуальные вопросы

— Прежде напомню, начисления производятся двумя способами: по нормативу и по факту потребления. По итогам мая все жители домов, где установлен общедомовой прибор учёта тепла, получат начисления только за те дни расчетного периода, когда тепло в город подавалось, и только за те объемы, что посчитал счетчик. Это начисление по факту потребления. Если же прибора нет, то в качестве объема потребления используется норматив, установленный региональными органами власти. Ежемесячный норматив всегда одинаковый. И если в мае, например, было всего 5 дней отопительного сезона, он не уменьшается. Но и в декабре-январе, когда дом потребляет много тепла, норматив остаётся прежним. В этом его принцип. В любом случае собрание собственников жилья может принять решение о необходимости установки прибора учета тепла на дом. Оплачивают установку счетчика сами жители.