СДЭК не работает третий день подряд: что известно о причинах сбоя

СДЭК — российская компания основаная в 2000 году. На конец первой половины 2023 года у компании было более 4300 пунктов выдачи заказов в 31 стране, включая 3800 в России. Выручка «СДЭК глобал» за январь-сентябрь прошлого года выросла на 32,6%, достигнув 23 млрд рублей; чистая прибыль также увеличилась почти в два раза, достигнув 1,18 млрд рублей.