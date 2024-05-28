Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СДЭК не работает третий день подряд: что известно о причинах сбоя

Согласно сообщению пресс-службы компании СДЭК в соцсети «ВКонтакте», сервис доставки грузов не смог возобновить выдачу заказов после обширного технического сбоя.

Источник: РИА "Новости"

Компания приостановила прием и выдачу посылок, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов из-за технических неполадок. Технические специалисты СДЭК работают над устранением проблемы. Пока ситуация не разрешится, точная дата возобновления работы сервиса неизвестна.

Группа хакеров Head Mare взяла на себя ответственность за остановку работы сервиса. Члены хакерской группировки заявили, что использовали вирус, который зашифровал данные, лишив компанию доступа к ним.

Злоумышленники опубликовали скриншоты вторжения в систему СДЭК и «передали привет» компании Bi.Zone, которая оказывает консультации СДЭК по кибербезопасности.

Шифровальщик, якобы, проникнувший в систему компании, вызвал серьезную угрозу для информационной безопасности. Об этом «Ведомостям» сообщили источники в СДЭК и в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности.

Сервис доставки СДЭК 26 мая приостановил обработку заказов из-за технического сбоя, который также привел к недоступности сайта и приложения компании. По информации «Ведомостей» ожидается, что прием и выдача посылок могут быть возобновлены 28 мая.

СДЭК — российская компания основаная в 2000 году. На конец первой половины 2023 года у компании было более 4300 пунктов выдачи заказов в 31 стране, включая 3800 в России. Выручка «СДЭК глобал» за январь-сентябрь прошлого года выросла на 32,6%, достигнув 23 млрд рублей; чистая прибыль также увеличилась почти в два раза, достигнув 1,18 млрд рублей.

Диана Тачаева

экономика