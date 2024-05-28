СДЭК не работает третий день подряд: что известно о причинах сбоя

Компания приостановила прием и выдачу посылок, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов из-за технических неполадок. Технические специалисты СДЭК работают над устранением проблемы. Пока ситуация не разрешится, точная дата возобновления работы сервиса неизвестна.
Группа хакеров Head Mare взяла на себя ответственность за остановку работы сервиса. Члены хакерской группировки заявили, что использовали вирус, который зашифровал данные, лишив компанию доступа к ним.
Злоумышленники опубликовали скриншоты вторжения в систему СДЭК и «передали привет» компании Bi.Zone, которая оказывает консультации СДЭК по кибербезопасности.
Сервис доставки СДЭК 26 мая приостановил обработку заказов из-за технического сбоя, который также привел к недоступности сайта и приложения компании. По информации «Ведомостей» ожидается, что прием и выдача посылок могут быть возобновлены 28 мая.
СДЭК — российская компания основаная в 2000 году. На конец первой половины 2023 года у компании было более 4300 пунктов выдачи заказов в 31 стране, включая 3800 в России. Выручка «СДЭК глобал» за январь-сентябрь прошлого года выросла на 32,6%, достигнув 23 млрд рублей; чистая прибыль также увеличилась почти в два раза, достигнув 1,18 млрд рублей.
Диана Тачаева