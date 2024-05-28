В Челябинскую область ввезли небывалое количество южных овощей и фруктов

Накануне, 27 мая, в Челябинскую область в течение одного дня завезли из-за границы рекордное количество овощей и фруктов — почти 265 тонн. Сейчас весь этот объем находится на складе временного хранения в ожидании результатов санитарных проверок. Если в пробах не найдут вредителей и фитавирусов, то в скором времени плоды появятся на рыночных прилавках, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу уральского Россельхознадзора.
Три четверти продукции прибыло из Узбекистана — 171 тонна слив, томатов, сладкого перца, черешни, абрикосов, репчатого лука и свеклы. Также сезонные лакомства приехали из Таджикистана, Туркменистана, Ирана. Кроме того, Грузия отправила на Южный Урал 20 тонн лаврового листа.
Тем временем Челябинская таможня пресекла ввоз на территорию региона из Узбекистана более чем тонны незадекларированных абрикосов, черешни и перца. Поставщик объяснил избыток товара ошибкой: дескать, в машину случайно загрузили лишнего. Предпринимателю грозит штраф, а продукцию после переоформления декларации пропустили через границу.