В Челябинскую область ввезли небывалое количество южных овощей и фруктов

Накануне, 27 мая, в Челябинскую область в течение одного дня завезли из-за границы рекордное количество овощей и фруктов — почти 265 тонн. Сейчас весь этот объем находится на складе временного хранения в ожидании результатов санитарных проверок. Если в пробах не найдут вредителей и фитавирусов, то в скором времени плоды появятся на рыночных прилавках, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу уральского Россельхознадзора.