68 тысяч пенсионеров Башкирии получают повышенную выплату к пенсии за детей.

«Получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети или дети-студенты до 23 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к пенсии. В нашей республике такую доплату получают 68 514 пенсионеров».

Доплата устанавливается как работающим, так и неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости или инвалидности. Ее размер составляет ⅓ от величины фиксированной выплаты, которая есть в составе каждой страховой пенсии.

На данный момент фиксированная выплата для неработающих пенсионеров по старости равна 8 134 рублям. Соответственно, надбавка на одного иждивенца составляет 2 711 рублей, на двоих — 5 423 рубля, на троих — 8 134 рубля. При этом учитываются не более трех нетрудоспособных членов семьи.

Надбавка назначается родителю-пенсионеру до совершеннолетия детей независимо от факта учебы и иждивения. Родителям детей-студентов — на период очного обучения, но не более чем до 23-летнего возраста. Кроме того, к иждивенцам могут быть отнесены братья, сестры, внуки и правнуки до 18 лет либо от 18 до 23 лет, обучающиеся очно, при условии, что они не имеют трудоспособных родителей и находятся на полном обеспечении лица, обратившегося за установлением надбавки.