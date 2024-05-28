68 тысяч пенсионеров Башкирии получают повышенную выплату к пенсии за детей.

Более 68,5 тысячи родителей-пенсионеров Башкирии получают повышенную фиксированную выплату к пенсии за детей, сообщили в отделении Социального фонда по региону.
«Получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети или дети-студенты до 23 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к пенсии. В нашей республике такую доплату получают 68 514 пенсионеров».
Доплата устанавливается как работающим, так и неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости или инвалидности. Ее размер составляет ⅓ от величины фиксированной выплаты, которая есть в составе каждой страховой пенсии.
На данный момент фиксированная выплата для неработающих пенсионеров по старости равна 8 134 рублям. Соответственно, надбавка на одного иждивенца составляет 2 711 рублей, на двоих — 5 423 рубля, на троих — 8 134 рубля. При этом учитываются не более трех нетрудоспособных членов семьи.
«Право на доплату утрачивается при отчислении студента из учебного заведения, переводе на заочную, вечернюю, дистанционную форму обучения. При этом родителям необходимо на следующий день сообщить об этом в Социальный фонд во избежание переплат, которые в дальнейшем удержат из пенсии. Если же студент уходит в академический отпуск, то его родители продолжат получать повышенную пенсию», — заключили в пресс-службе отделения Социального фонда по Башкирии.
Как сообщал ранее Башинформ, В Башкирии утвердили список социальных туров для пенсионеров и инвалидов на 2024 год.