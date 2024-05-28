В Беларуси изменили правила использования семейного капитала

Главное в документе — усиление социальной ответственности родителей. Как уточнили в Минтруда и соцзащиты, право на назначение и распоряжение средствами семейного капитала увязали с занятостью трудоспособного отца или отчима в полной семье, а также трудоспособного родителя в неполной. Так, при назначении семейного капитала нужна занятость на дату обращения и не менее шести месяцев за год, а при досрочном распоряжении — занятость на дату обращения и не менее 12 месяцев в совокупности из последних 24 перед месяцем обращения. К слову, семьи, которые по каким-либо причинам не смогли выработать нужное количество месяцев, все же смогут реализовать свое право на назначение и досрочное распоряжение семейным капиталом, но после трудоустройства и отработки нужного количества месяцев либо наличия иной занятости в течение этих месяцев.
Право на назначение и досрочное распоряжение семейным капиталом не предоставят и в том случае, если дети находятся в социально опасном положении или отобраны из семьи.
С 28 мая больше не действует ограничение срока для обращения за назначением семейного капитала. Раньше такая возможность была только в течение шести месяцев со дня рождения или усыновления третьего либо последующего ребенка. Теперь же обратиться за семейным капиталом можно в любое время в течение 18 лет.
Среди изменений также указано закрепление обязанности ОАО «АСБ Беларусбанк» вернуть в республиканский бюджет средства семейного капитала с процентами в случаях выявления неправомерного его назначения. В свою очередь местные власти должны мониторить использование гражданами семейного капитала по всем направлениям и контролировать возврат банком в республиканский бюджет средств по неправомерно принятым решениям.