В Беларуси изменили правила использования семейного капитала

Главное в документе — усиление социальной ответственности родителей. Как уточнили в Минтруда и соцзащиты, право на назначение и распоряжение средствами семейного капитала увязали с занятостью трудоспособного отца или отчима в полной семье, а также трудоспособного родителя в неполной. Так, при назначении семейного капитала нужна занятость на дату обращения и не менее шести месяцев за год, а при досрочном распоряжении — занятость на дату обращения и не менее 12 месяцев в совокупности из последних 24 перед месяцем обращения. К слову, семьи, которые по каким-либо причинам не смогли выработать нужное количество месяцев, все же смогут реализовать свое право на назначение и досрочное распоряжение семейным капиталом, но после трудоустройства и отработки нужного количества месяцев либо наличия иной занятости в течение этих месяцев.