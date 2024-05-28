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Казахстан планирует увеличить транзит российского газа в Узбекистан

Казахстан планирует увеличить транзит российского газа в Узбекистан. Об этом на брифинге после заседания правительства сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Путин был в Узбекистане, говорилось, что планируется увеличить транспортировку газа из России в Узбекистан через Казахстан до 11 миллиардов кубометров. У Казахстана есть мощности на транспортировку больших объемов?» — спросили журналисты у главы Минэнерго.

«Такие планы есть. В настоящее время на 3,8 миллиарда тонн уже запланирован транзит российского газа в Узбекистан. Для увеличения до 11 миллиардов тонн планируется модернизация газотранспортной системы, компания Qazaq Gaz готова осуществить инвестиции. Проект является выгодным для Казахстана за счет получения денег от транзита и за счет паритета», — ответил Саткалиев.

Чиновник подчеркнул, что казахстанская сторона, как правило, всегда договаривается о том, чтобы соответствующий объем газа могли получить и отечественные потребители.

Путин Владимир