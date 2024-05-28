Казахстан планирует увеличить транзит российского газа в Узбекистан

«Такие планы есть. В настоящее время на 3,8 миллиарда тонн уже запланирован транзит российского газа в Узбекистан. Для увеличения до 11 миллиардов тонн планируется модернизация газотранспортной системы, компания Qazaq Gaz готова осуществить инвестиции. Проект является выгодным для Казахстана за счет получения денег от транзита и за счет паритета», — ответил Саткалиев.