Казахстан планирует увеличить транзит российского газа в Узбекистан

«Путин был в Узбекистане, говорилось, что планируется увеличить транспортировку газа из России в Узбекистан через Казахстан до 11 миллиардов кубометров. У Казахстана есть мощности на транспортировку больших объемов?» — спросили журналисты у главы Минэнерго.
«Такие планы есть. В настоящее время на 3,8 миллиарда тонн уже запланирован транзит российского газа в Узбекистан. Для увеличения до 11 миллиардов тонн планируется модернизация газотранспортной системы, компания Qazaq Gaz готова осуществить инвестиции. Проект является выгодным для Казахстана за счет получения денег от транзита и за счет паритета», — ответил Саткалиев.
Чиновник подчеркнул, что казахстанская сторона, как правило, всегда договаривается о том, чтобы соответствующий объем газа могли получить и отечественные потребители.