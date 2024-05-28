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В Краснодаре контрактники-участники СВО получат новую выплату

Власти Краснодара утвердили муниципальную выплату в размере 250 тыс. руб. для заключивших контракт с Минобороны РФ. Решение приняли депутаты в ходе 74-го заседания Гордумы.

Новую муниципальную меру поддержки можно получить в краснодарских военкоматах при заключении контракта с 1 июня по 1 октября на прохождение службы в Вооруженных Силах РФ.

Общий размер единовременных выплат на Кубани для военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны может достигать 1,65 млн руб.: 1 млн руб. положен по решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева; 195 тыс. руб. выплачивает Министерство обороны РФ; 200 тыс. руб. бойцы получают за службу в именных региональных подразделениях; 250 тыс. руб. — от администрации Краснодара.

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