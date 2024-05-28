В Краснодаре контрактники-участники СВО получат новую выплату

Общий размер единовременных выплат на Кубани для военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны может достигать 1,65 млн руб.: 1 млн руб. положен по решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева; 195 тыс. руб. выплачивает Министерство обороны РФ; 200 тыс. руб. бойцы получают за службу в именных региональных подразделениях; 250 тыс. руб. — от администрации Краснодара.