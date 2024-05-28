В Омске будущим педагогам будут выплачивать до 20 тысяч рублей ежемесячно

Студентам-целевикам, которые поступают в вуз в этом году, будут ежемесячно выплачивать по 10 тысяч рублей с сентября по июнь включительно. Тем, кто заключил договор о целевом обучении на первом курсе, стипендия будет выплачиваться в размере 10 тысяч рублей, на втором и третьем курсах — от 10 до 15 тысяч рублей, на четвёртом курсе — от 15 до 20 тысяч рублей в зависимости от дальнейшего места трудоустройства (в городе или в муниципальных районах).