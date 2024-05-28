Новосибирская аптечная сеть выставила на торги помещения 17 аптек

Новосибирская аптечная сеть (МП «НАС») в мае 2024 года выставила на торги помещения пяти аптек, расположенные в разных районах города. Всего с начала года на торги было выставлено 17 помещений этого крупного аптечного оператора. В 2023 году — 8..
Наблюдатели считают, что такая активизация передачи недвижимого имущества в аренду может быть связана с намерением муниципалитета изменить форму собственности (или ликвидировать) муниципальные предприятия. BFM-Новосибирск изучил материалы, выложенные на сайте РТС-тендер, где идут торги по приватизации, аренде и приватизации имущества.
В настоящее время открыт прием заявок на торги по двум муниципальным аптекам, расположенным по адресам Б. Богаткова, 167 и Доватора, 21. Обе эти аптеки временно не работают. Торги состоятся 31 мая. По остальным помещениям, выставленным в текущем году, процедуры проведены, и объекты переданы в аренду. Предметом всех электронных торгов по недвижимости, организатором которых выступает Новосибирская аптечная сеть, является именно право заключения договора аренды недвижимого муниципального имущества. Цена вопроса зависит от площади аптеки и ее местоположения. Один из самых дорогих лотов от МП «НАС» в 2024 году — аптека на улице Сибиряков-Гвардейцев, площадью 408,6 кв. м. Аренду этого помещения оценили более чем в 60 млн рублей..
Не все аптеки, выставленные МП «НАС» на торги, закрываются. Так, в сентябре 2023 года были проведены торги по аптеке, расположенной по адресу ул. Рассветная, ⅖. Право аренды получил индивидуальный предприниматель Данов К. Н. В настоящее время аптека продолжает работать под прежней вывеской. Этот предприниматель, а также компания «Солнечный день Западная Сибирь» часто участвуют (и выигрывают) в торгах по недвижимости муниципальной аптечной сети..
Руководители сети, отвечая на вопросы СМИ, сообщали, что решении о приостановке работы принимают в отношении самых убыточных аптек. Опрошенные BFM-Новосибирск эксперты считают, что муниципальное предприятие стало активнее выставлять имущество на торги в связи с возможным акционированием. Вопрос еще не решен окончательно. Но аналитики рынка недвижимости считают, что тут нелишним будет напомнить про преимущественное право арендатора на выкуп недвижимости при принятии решения о приватизации.
К вопросу о будущем Новосибирской аптечной сети власти планируют вернуться на ближайшей сессии горсовета. О том, как начиналось обсуждение возможной реорганизации или ликвидации муниципального предприятия, можно прочитать здесь. Позже свою позицию по данному вопросу обозначила прокуратура.