Новосибирская аптечная сеть выставила на торги помещения 17 аптек

В настоящее время открыт прием заявок на торги по двум муниципальным аптекам, расположенным по адресам Б. Богаткова, 167 и Доватора, 21. Обе эти аптеки временно не работают. Торги состоятся 31 мая. По остальным помещениям, выставленным в текущем году, процедуры проведены, и объекты переданы в аренду. Предметом всех электронных торгов по недвижимости, организатором которых выступает Новосибирская аптечная сеть, является именно право заключения договора аренды недвижимого муниципального имущества. Цена вопроса зависит от площади аптеки и ее местоположения. Один из самых дорогих лотов от МП «НАС» в 2024 году — аптека на улице Сибиряков-Гвардейцев, площадью 408,6 кв. м. Аренду этого помещения оценили более чем в 60 млн рублей..