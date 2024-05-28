Сделано в Приморье: продукция региона получит новую маркировку

Председатель правительства Приморья Вера Щербина и Торгово-промышленная палата подписали соглашение, которое открывает двери для нового механизма продвижения региональной продукции. Теперь местные производители могут наносить логотип «Сделано в Приморье» на свои товары, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации края.
Вера Щербина подчеркнула, что использование логотипа на продукции, произведенной в крае, будет гарантией ее качества.
Она также отметила, что это инициатива не только способствует повышению репутации и конкурентоспособности местной продукции, но и содействует ее успешной реализации как в крае, так и за его пределами.
«Товарный знак защищает наш рынок от менее качественной привозной продукции, стимулирует развитие производства», — отметила председатель правительства Приморья.
Указывается, что теперь производители имеют возможность размещать логотип «Сделано в Приморье» на своей продукции, произведенной на территории Приморского края.