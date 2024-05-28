Новая развязка появится на Третьей продольной в Волгограде

На объекте предусмотрены две площадки для отдыха водителей. Строительство предполагается исключительно из импортозамещенных материалов. Из регионального бюджета на эти цели выделятся немногим более 83 млн рублей. Начало строительства запланировано на 2026 год. Ранее стало известно, что ремонт участка дороги по нацпроекту завершается в Жирновском районе.