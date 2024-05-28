Новая развязка появится на Третьей продольной в Волгограде

Подрядчика для строительства многоуровневой развязки на Третьей продольной магистрали в Волгограде ищут региональные власти. В настоящее время нужен разработчик проектной документации.
Реконструировать предстоит дорогу на рабочий поселок Горьковский и улицу Неждановой от федеральной трассы Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» до улицы Автозаводской. Протяженность шестиполосного участка составит 1,2 км. Ограничение скорости на нем планируется 90 км/час.
На объекте предусмотрены две площадки для отдыха водителей. Строительство предполагается исключительно из импортозамещенных материалов. Из регионального бюджета на эти цели выделятся немногим более 83 млн рублей. Начало строительства запланировано на 2026 год. Ранее стало известно, что ремонт участка дороги по нацпроекту завершается в Жирновском районе.