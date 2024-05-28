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Сколько стоит черешня в Ростове

В Ростове-на-Дону, как в Греции, все есть. Клубники море, на любой вкус и кошелек. Еще неделю назад была в основном привозная кубанская, но сейчас пошла местная ягода, открытый грунт. Средняя цена — 300−350 рублей за кило.

А еще в Ростове настоящий бум черешни. Цены на «Центральном рынке» варьируются от 200 до 700 рублей за килограмм. Самая дешевая — из Дагестана.

— Заморозки в республике были, даже снег выпал, но очень локально, только в предгорьях. На равнине тепло, урожай практически не вымерз. Проблема в другом — весь май нас заливало дождями, черешня получилась не такая сладкая, как обычно. Водянистая, — поясняет продавец Басхан. Но на мой вкус, вполне ничего. Сладкая и ароматная.

Уже много и местной ягоды по 300−350 рублей за кило. А самая дорогая импортная, — например, из Армении. Средняя цена — 600−700 рублей.

— Попробуйте бесплатно, возьмите сколько хотите. Это королевский сорт, наполеон среди черешни! — объясняет цену местный продавец-армянин.

Дело не в том, что армянская черешня лучше. Просто везти из Еревана дешевую экономически невыгодно. Привезешь много, деньги на доставку потратишь, а заработок небольшой. Поэтому сюда везут только самые отборные ягоды. Но очень вкусно, ничего не скажешь.

Иногда продавцы отвешивают черешню и клубнику вместе, сразу кидают на весы два пакета и считают по одной цене.

Что характерно для нынешнего сезона — очень много клубники и черешни от частников. Приезжают на своих машинах, паркуются у крупных торговых центров и торгуют прямо с колес. Вкусно и цена заметно ниже, чем в супермаркете. Обычно выставляют рублей на сто дешевле и все распродают за несколько часов.