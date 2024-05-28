Сколько стоит черешня в Ростове

— Заморозки в республике были, даже снег выпал, но очень локально, только в предгорьях. На равнине тепло, урожай практически не вымерз. Проблема в другом — весь май нас заливало дождями, черешня получилась не такая сладкая, как обычно. Водянистая, — поясняет продавец Басхан. Но на мой вкус, вполне ничего. Сладкая и ароматная.