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Кому готовы платить больше в Екатеринбурге: список профессий

В период с января по май в Екатеринбурге самые большие зарплаты предлагали руководителям группы разработки, гендиректорам и DevOps-инженерам. Об этом свидетельствуют данные сервиса hh.ru, предоставленные специально для ЕАН.

Топ-10 самых высокооплачиваемых руководящих профессий:

  1. руководитель группы разработки — 200 тыс. рублей;
  2. гендиректор и исполнительный директор — 200 тыс. рублей;
  3. операционный директор — 185 тыс. рублей;
  4. коммерческий директор — 185 тыс. рублей;
  5. директор по информационным технологиям — 180 тыс. рублей;
  6. финансовый директор — 160 тыс. рублей;
  7. технический директор — 150 тыс. рублей;
  8. руководитель отдела продаж — 138,1 тыс. рублей;
  9. руководитель строительного проекта — 120,6 тыс. рублей;
  10. директор по маркетингу и PR — 120 тыс. рублей.

В списке специалистов с самыми высокими зарплатами, в чьи обязанности не входит руководство:

  1. devOps-инженер — 150 тыс. рублей;
  2. токарь, фрезеровщик, шлифовщик — 138 тыс. рублей;
  3. главный инженер проекта — 126 тыс. рублей;
  4. водитель — 124 тыс. рублей;
  5. системный аналитик — 121 тыс. рублей;
  6. директор по персоналу — 120 тыс. рублей;
  7. агент по недвижимости — 116 тыс. рублей;
  8. программист, разработчик — 113 тыс. рублей;
  9. геодезист — 110 тыс. рублей;
  10. курьер — 109 тыс. рублей.

«Рынок труда испытывает повышенную потребность в кадрах. Поэтому работодатели из практически всех сфер бизнеса идут на повышение зарплат. В ближайшие годы этот рост только продолжится. Среди специалистов заметнее всего год к году увеличилась предлагаемая зарплата у водителей — сразу на 83% и составила 124 400 рублей. В целом средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области выросла на 33% и в апреле составила 60 000 рублей», — отметила руководитель пресс-службы hh.ru на Урале Ольга Виноградова.

Напомним, согласно официальным данным Свердловскстата, доходы уральцев за год выросли почти на 11 тыс. рублей. Больше всех в Свердловской области зарабатывают IT-специалисты. Средняя зарплата в отрасли составляет 110,1 тыс. рублей. Ближе всех к айтишникам подобрались ученые-разработчики (108,7 тыс. рублей) и финансисты со страховщиками (100,3 тыс. рублей). По подсчетам Свердловскстата, самые скромные доходы в сферах образования, сельского хозяйства, гостиничного дела и общепита.

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