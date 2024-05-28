Кому готовы платить больше в Екатеринбурге: список профессий

«Рынок труда испытывает повышенную потребность в кадрах. Поэтому работодатели из практически всех сфер бизнеса идут на повышение зарплат. В ближайшие годы этот рост только продолжится. Среди специалистов заметнее всего год к году увеличилась предлагаемая зарплата у водителей — сразу на 83% и составила 124 400 рублей. В целом средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области выросла на 33% и в апреле составила 60 000 рублей», — отметила руководитель пресс-службы hh.ru на Урале Ольга Виноградова.