Кому готовы платить больше в Екатеринбурге: список профессий

Топ-10 самых высокооплачиваемых руководящих профессий:
- руководитель группы разработки — 200 тыс. рублей;
- гендиректор и исполнительный директор — 200 тыс. рублей;
- операционный директор — 185 тыс. рублей;
- коммерческий директор — 185 тыс. рублей;
- директор по информационным технологиям — 180 тыс. рублей;
- финансовый директор — 160 тыс. рублей;
- технический директор — 150 тыс. рублей;
- руководитель отдела продаж — 138,1 тыс. рублей;
- руководитель строительного проекта — 120,6 тыс. рублей;
- директор по маркетингу и PR — 120 тыс. рублей.
В списке специалистов с самыми высокими зарплатами, в чьи обязанности не входит руководство:
- devOps-инженер — 150 тыс. рублей;
- токарь, фрезеровщик, шлифовщик — 138 тыс. рублей;
- главный инженер проекта — 126 тыс. рублей;
- водитель — 124 тыс. рублей;
- системный аналитик — 121 тыс. рублей;
- директор по персоналу — 120 тыс. рублей;
- агент по недвижимости — 116 тыс. рублей;
- программист, разработчик — 113 тыс. рублей;
- геодезист — 110 тыс. рублей;
- курьер — 109 тыс. рублей.
«Рынок труда испытывает повышенную потребность в кадрах. Поэтому работодатели из практически всех сфер бизнеса идут на повышение зарплат. В ближайшие годы этот рост только продолжится. Среди специалистов заметнее всего год к году увеличилась предлагаемая зарплата у водителей — сразу на 83% и составила 124 400 рублей. В целом средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области выросла на 33% и в апреле составила 60 000 рублей», — отметила руководитель пресс-службы hh.ru на Урале Ольга Виноградова.
Напомним, согласно официальным данным Свердловскстата, доходы уральцев за год выросли почти на 11 тыс. рублей. Больше всех в Свердловской области зарабатывают IT-специалисты. Средняя зарплата в отрасли составляет 110,1 тыс. рублей. Ближе всех к айтишникам подобрались ученые-разработчики (108,7 тыс. рублей) и финансисты со страховщиками (100,3 тыс. рублей). По подсчетам Свердловскстата, самые скромные доходы в сферах образования, сельского хозяйства, гостиничного дела и общепита.