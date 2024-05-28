В Крыму из-за засухи спишут около четырех процентов посевов зерновых

Под зерновыми и зернобобовыми культурами в этом году занято 555 тысяч гектаров. А всего под посевами около 800 тысяч гектаров. Продовольственной безопасности списание четырех процентов площадей не грозит, однако многое будет зависеть от дальнейшей погоды. Обильных продуктивных осадков на полуострове в мае не было, а в июне они могут только навредить колосу.