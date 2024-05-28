В Крыму из-за засухи спишут около четырех процентов посевов зерновых

Продуктивные осадки прошли над Крымом в ноябре-декабре минувшего года, а весна началась необычайно рано. При этом не по-весеннему жаркая погода сопровождалась сильным ветром.
«Май с апрелем, как будто поменялись местами. Апрель был жарким и ветреным. У нас уже первого апреля было плюс 30, потом почти весь месяц 25 — 27 градусов с плюсом, — рассказал “РГ” руководитель агропредприятия “Обрий” Джанкойского района Анатолий Корнейчук. — В результате в верхний, двадцатисантиметровый слой почвы в котором находится корневая система злаковых, высох. Ниже влага есть, но растения до нее не достают, рост замедлился».
Данные практиков подтверждают наблюдения ученых. При среднемесячной норме осадков 40 миллиметров, три предыдущих месяца полуостров получал лишь около 10 процентов от нормы или менее того. В феврале это было 15,6 миллиметров, в марте — 14, а в апреле всего четыре миллиметра осадков.
«Уже сейчас можно сказать, что у нас будет недобор озимых зерновых, а некоторые поля яровых, придется списывать. Пока не ясна полная картина с посевами ячменя, льна, кориандра», — рассказала «РГ» заместитель директора НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко.
Наиболее рискованная ситуация в самых хлеборобных регионах полуострова — Красногвардейском, Первомайском, Красноперекопском, частично в Раздольненском и Джанкойском районах. Чуть лучше положение в близких к морю Сакском и Черноморском районах.
«Уже сейчас констатируем необходимость списания 7,8 тысяч гектаров озимых и яровых зерновых культур в девяти районах, — констатировала врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова. — Учитывая, что ранней весной текущего года наблюдались высокие атмосферные температуры, вегетационный период растений существенно изменился. В связи с этим уборочная кампания начнётся раньше, по сравнению с прошлым годом».
Под зерновыми и зернобобовыми культурами в этом году занято 555 тысяч гектаров. А всего под посевами около 800 тысяч гектаров. Продовольственной безопасности списание четырех процентов площадей не грозит, однако многое будет зависеть от дальнейшей погоды. Обильных продуктивных осадков на полуострове в мае не было, а в июне они могут только навредить колосу.
Специалисты прогнозируют, что такого рекордного урожая, когда Крым собирал свыше 2 миллионов тонн зерновых, в этом году уже точно не будет.