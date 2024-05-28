В Волгограде «вернули к жизни» 10-летний троллейбус

В контексте улучшения городской транспортной инфраструктуры губернатор области Андрей Бочаров выдвинул инициативу о расширении производственных мощностей предприятия и создании на его базе центра по обслуживанию трамваев и троллейбусов, который сможет обслуживать не только местный, но и межрегиональный транспорт.