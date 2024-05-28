В Волгограде «вернули к жизни» 10-летний троллейбус

Волгоградский завод по ремонту городского электрического транспорта приступил к обновлению троллейбуса марки «Тролза», который уже более 10 лет служит городским маршрутам. После длительного периода эксплуатации и преодоления более 385 тыс. км транспортное средство подвергается капитальному ремонту и скоро вновь будет радовать волгоградцев улучшенным сервисом.
В процессе ремонта будет проведена замена внешней обшивки и элементов каркаса троллейбуса, а также капитально отремонтированы мосты. Внутреннее пространство транспортного средства ждет полное обновление — от напольных покрытий до обивки сидений, которые будут перетянуты современными материалами.
Особое внимание уделяется безопасности и комфорту пассажиров: в салоне и снаружи троллейбуса установят видеокамеры, обеспечивающие наблюдение за обстановкой, а также обновят освещение, установив современные фары и световые индикаторы. Ключевым нововведением станет климатическое оборудование, благодаря которому в салоне всегда будет поддерживаться оптимальный микроклимат.
Этот троллейбус станет вторым за последние 6 месяцев, после глубокой модернизации вернувшимся на маршрут. Обновление парка стало возможным благодаря приобретению новых моделей троллейбусов, что позволило отправить на ремонт те единицы, которые подлежат восстановлению.
В контексте улучшения городской транспортной инфраструктуры губернатор области Андрей Бочаров выдвинул инициативу о расширении производственных мощностей предприятия и создании на его базе центра по обслуживанию трамваев и троллейбусов, который сможет обслуживать не только местный, но и межрегиональный транспорт.