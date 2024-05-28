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Челябинские сады заполонили апрельские мухи: в чем их опасность

ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая, ФедералПресс. Челябинские садоводы удивляются новому виду черных мух, которые заполонили дачные участки этой весной. Как оказалось, их называют весенними толстоножками. В Россельхознадзоре объяснили, в чем их отличие от обычных и какую опасность они представляют.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Толстоножки не наносят вред природе. Их личинки ускоряют процесс разложения растительных остатков в почве и тем самым насыщают ее гумусом. Однако если толстоножек разведется много, а гниющей органики не хватит, то насекомое может стать вредителем, переключившись на корни культурных растений и плодовоовощных культур, что может заметно снизить ожидаемый урожай», — сообщила начальник Кунашакского межрайонного отдела филиала Россельхозцентра по Челябинской области Салима Габидуллина изданию ГТРК «Южный Урал».

Тело насоекомых в длину составляет до 13 миллиметров. Этот вид прилетает на плодовые кустарники, цветы и траву в апреле и мае. Основу их питания составляет нектар. К концу весны численность толстоножек резко снижается.

Они не переносят инфекционные заболевания и не кусают человека.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор Челябинской области нашел в сельскохозяйственной земле поселка Тимирязевский фекальные бактерии и паразитов. Пробы почвы взяли после жалоб жителей Чебаркульского района на тучи мух.

сельское хозяйство