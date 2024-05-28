СДЭК пообещала восстановить выдачу посылок 29 мая

СДЭК работает с 2000 года. На первое полугодие 2023 года у компании было свыше 4,3 тыс. пунктов выдачи заказов в 31 стране, в том числе 3,8 тыс. по России. Оборот российской «СДЭК Глобал» в 2023 году составил 34,3 млрд руб., а чистая прибыль — 1,5 млрд руб.