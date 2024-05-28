Первый этап строительства ОЭЗ «Пермь» оценили в 165 млн рублей

Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Согласно проектно-сметной документации, максимальная стоимость контракта составила 165,1 млн руб.
В рамках договора подрядчик должен будет осуществить разбивочные работы, подготовку территории к строительству, технологическое присоединение участка к внешним инженерным сетям хозяйственного водоснабжения. Работы будут выполняться на территории сельского поселения Гамовское общей площадью 234,7 га.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 июня. Победитель должен быть определен 17 июня.
ОЭЗ «Пермь» была создана постановлением правительства РФ летом 2022 года на территории краевого центра и Пермского муниципального округа. Основная площадка особой зоны расположена на территории промышленного узла «Осенцы». Резиденты ОЭЗ смогут получить льготы в виде пониженной ставки по налогу на прибыль (0% в течение первых пяти налоговых периодов, 5% с пятого по десятый и 13,5% по истечении десяти периодов).