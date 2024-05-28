В Крыму будут плавить горные породы

Минеральная вата — это волокнистый материал, который получают из расплавов горных пород, а также металлургических шлаков и их смесей. Этот материал применяют при тепловой изоляция стен и перекрытий, также минеральная вата широко используется для изоляции высокотемпературных поверхностей — печей, трубопроводов, огнезащиты конструкций и в качестве звукоизоляционного материала в перегородках, акустических экранах.