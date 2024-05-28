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В Крыму будут плавить горные породы

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму появится завод по производству минеральной ваты. Торжественная церемония закладки капсулы времени, символизирующей начало строительства завода, прошла в поселке Гвардейское Симферопольского района.

Источник: РИА "Новости"

Строительные работы уже начаты. Планируется, что завод будет введен в эксплуатацию в середине следующего года.

«Указанное предприятие воспользовалось федеральной мерой поддержки, это проект “Развитие” — предприятие получило займ 500 миллионов рублей под 3% годовых, что позволяет осуществлять строительство, создавать новые рабочие места и обеспечить качественной продукцией Крымский полуостров и не только».

отметил Анушаван Агаджанян
министр промышленности Крыма

И добавил, что ведется работа по расширению мер поддержки. Размер инвестиций, планируемых к вложению в рамках реализации проекта, составит ориентировочно 950 миллионов рублей. В регионе будет создано 66 рабочих мест.

По словам Агаджаняна, строительная отрасль республики на сегодня показывает доминирующий рост, поэтому важно создавать такие промышленные предприятия с новыми рабочими местам на территории Симферопольского района.

Также он отметил, что производства минеральной ваты в регионе не было, продукцию завозили из Краснодарского края, а также из центральных областей России.

«Предприятие уже работает над тем, чтобы сырьевая база также была нашей, крымской. Взяты пробы и анализы советующих инертных материалов, чтобы использовать ее для производства минеральной, базальтовой ваты», — сказал министр.

Строительство нового завода не только позволит создать новые рабочие места, но и реализовывать продукцию без транспортной наценки.

Минеральная вата — это волокнистый материал, который получают из расплавов горных пород, а также металлургических шлаков и их смесей. Этот материал применяют при тепловой изоляция стен и перекрытий, также минеральная вата широко используется для изоляции высокотемпературных поверхностей — печей, трубопроводов, огнезащиты конструкций и в качестве звукоизоляционного материала в перегородках, акустических экранах.