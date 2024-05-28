Пять районов ТиНАО обеспечат питьевой водой из сети московского водопровода

«В ТиНАО появится крупный объект инженерной инфраструктуры — до конца 2027 года здесь построят более 30 километров сетей водоснабжения от деревни Сосенки до города Троицка. Благодаря этому пять районов ТиНАО обеспечат питьевой водой из московского водопровода. К настоящему моменту в эксплуатацию ввели более 19 километров сетей водоснабжения. По проекту также построят два новых регулирующих водопроводных узла — “Станиславль” и “Красную Пахру” — и реконструируют четыре существующих водозаборных узла», — рассказал Владимир Ефимов.