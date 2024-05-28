Пять районов ТиНАО обеспечат питьевой водой из сети московского водопровода

«В ТиНАО появится крупный объект инженерной инфраструктуры — до конца 2027 года здесь построят более 30 километров сетей водоснабжения от деревни Сосенки до города Троицка. Благодаря этому пять районов ТиНАО обеспечат питьевой водой из московского водопровода. К настоящему моменту в эксплуатацию ввели более 19 километров сетей водоснабжения. По проекту также построят два новых регулирующих водопроводных узла — “Станиславль” и “Красную Пахру” — и реконструируют четыре существующих водозаборных узла», — рассказал Владимир Ефимов.
Строительство инженерных сетей и их интеграция в общую московскую сеть — еще одно важное направление развития территории ТиНАО вместе с появлением дорожно-транспортной инфраструктуры и метрополитена.
«Строительство регулирующего водопроводного узла “Станиславль” на территории района Троицк начнется в 2024 году, его производительность составит 20 тысяч кубических метров в сутки. Кроме того, в планах строительство регулирующего водопроводного узла “Красная Пахра” в Краснопахорском районе с производительностью 15 тысяч кубических метров в сутки», — добавил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
В 2025 году реконструируют водозаборные узлы «ИЗМИРАН», «Микрорайон В», «Ботаково», «ИЯИ», расположенные на территории района Троицк. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы.
Реконструкция водозаборного узла «ИЗМИРАН» позволит увеличить его производительность с 1,2 до 2,2 тысячи кубических метров в сутки, «Микрорайона В» — с 1,9 до 3,2 тысячи, «Ботакова» — с семи до 12 тысяч, «ИЯИ» — с 1,7 до четырех тысяч.
Ввод этих объектов в эксплуатацию обеспечит жителей ТиНАО питьевой водой Западной станции водоподготовки, отвечающей всем санитарным правилам и нормам.