Мэрию Омска обязали незамедлительно расселить аварийный дом в Нефтяниках

Прокуратура Советского округа вышла в суд с иском к городской администрации и департаменту жилищной политики с тем, чтобы был незамедлительно расселён аварийный дом, подлежащий сносу. Дом 1959 года постройки по адресу Энергетиков, 29а был признан аварийным 5 декабря 2023 года. Прокуратура вместе с представителями Госжилинспекции провела проверку, которая показала, что из-за неудовлетворительного технического состояния несущих конструкций, дом может обрушиться. Состояние этого дома угрожает здоровью и жизни людей, и не только тех, кто в нём живет. Как указывает прокуратура, меры администрацией по обеспечению безопасного проживания не предпринимались.