В Узбекистане более 110 тысяч студентов работают официально

Количество работающих и официально трудоустроенных студентов по Узбекистану составляет 114 тысяч, из них:
- В государственных организациях — 62 754 (55% от общего числа);
- В частных компаниях — 47 469 (41,6% от общего числа);
Также была приведена статистика по гендерному распределению трудящихся:
- Мужчины — 66 825 (58,5% от общего числа);
- Женщины — 47 310 (41,5% от общего числа).
Больше всего студентов трудоустроено в столице — 35 988 человек (31,5% от общего показателя), из них — 25 380 парней и 10 608 девушек.