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В Узбекистане более 110 тысяч студентов работают официально

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Министерстве занятости рассказали, сколько студентов в Узбекистане работают официально, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Количество работающих и официально трудоустроенных студентов по Узбекистану составляет 114 тысяч, из них:

  • В государственных организациях — 62 754 (55% от общего числа);
  • В частных компаниях — 47 469 (41,6% от общего числа);

Также была приведена статистика по гендерному распределению трудящихся:

  • Мужчины — 66 825 (58,5% от общего числа);
  • Женщины — 47 310 (41,5% от общего числа).

Больше всего студентов трудоустроено в столице — 35 988 человек (31,5% от общего показателя), из них — 25 380 парней и 10 608 девушек.