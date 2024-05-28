В Пермском крае с 1 июля введут дифференцированные тарифы на электроэнергию

Введение дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения Пермского края с 1 июля 2024 года является требованием нормативно-правовых актов РФ. Стоимость киловатт-часа будет зависеть от месячного расхода электроэнергии — чем выше потребление, тем выше стоимость.
В компании «Пермэнергосбыт» пояснили, что введут три диапазона потребления электроэнергии: базовый — от 1 до 6000 кВт/Ч, второй — от 6001 до 7000 кВт/Ч, третий — свыше 7000 кВт/Ч. Для домохозяйств на селе и с электроотоплением на время отопительного сезона установят повышенные диапазоны — от 1 до 10000, от 10001 до 12000 и свыше 12000 кВт/Ч.
Дифференцированные тарифы не будут действовать при расчете потребления домохозяйств многодетных семей. Для них стоимость киловатт-часа всегда остается на базовом уровне.
Предел базового диапазона составит 33−45 тыс. руб. за электроэнергию в месяц.
«Такие суммы за электроэнергию в месяц платит очень и очень малое число потребителей. Абсолютное большинство жителей Пермского края изменения не коснутся, ведь их обычный месячный расход электроэнергии не выходит за пределы первого, базового, диапазона», — поспешили успокоить пермяков в ресурсоснабжающей компании.
В «Пермэнергосбыт» напомнили о важности передачи данных потребленной электроэнергии. Если показания не были переданы в установленный срок, то расчет произведут по среднемесячному потреблению домохозяйства, которое может быть меньше реального расхода. Спустя несколько месяцев клиент рискует столкнуться с тем, что его потребление в месяце будет выше базового диапазона, что приведет к увеличению тарифа.