В Пермском крае с 1 июля введут дифференцированные тарифы на электроэнергию

В компании «Пермэнергосбыт» пояснили, что введут три диапазона потребления электроэнергии: базовый — от 1 до 6000 кВт/Ч, второй — от 6001 до 7000 кВт/Ч, третий — свыше 7000 кВт/Ч. Для домохозяйств на селе и с электроотоплением на время отопительного сезона установят повышенные диапазоны — от 1 до 10000, от 10001 до 12000 и свыше 12000 кВт/Ч.